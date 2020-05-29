在志工協力攙扶下，82歲阿財阿公（中）喜迎重新修繕後的房屋。（林和生攝）

失明的82歲阿財阿公，2個月前獲得外界援助，重新翻新年久失修的矮厝，無奈入住數日、竟慘遇祝融，志工們獲悉消息，再次募款修繕，29日更替阿公舉辦入厝儀式，眾人在門口前擺起長桌，出錢出力的民眾一起共享早午餐，讓阿公眼眶泛淚，直呼「真正揪感心」。

協助修繕的屏東市民代表方華雄表示，數月前來到阿公家訪視，失明的他行動不便，一走進屋內，傳來陣陣霉味及尿騷味，居住環境相當糟，當時為他募款10餘萬元，將漏水屋頂及隔間全都翻修。

但開心不到幾天，一場大火將鄰近5間老厝燒得面目全非，期間出錢又出力的餐飲業者陳韋強說，房屋修好根本來不及跟募款對象報告狀況，眼前又是斷垣殘壁，但他硬著頭皮說明後，接續又募到40幾萬，「幾乎所有人都是重複捐款」。

他感動地說，受到疫情影響，大夥收入大減且口袋也不深，還是願意捐款助人，所有人都不在意，並願意排班照顧阿公吃住，「這就是台灣最美風景」。

想著傳統入厝總會辦桌，眾人拿來桌椅在他門前擺設，一群曾經出錢出力的志工們來到現場一起歡喜，阿財阿公聽聞鄰居前來祝賀，開心地說「來給我們請啦！」愉悅心情溢於言表。

志工們說，阿公曾自己說因為眼睛看不到，總覺得這世界非黑即白，但這幾個月來，處在社會角落的他接受善心協助，從未想過自己會被看見，他相信這天眼前一定是鮮豔彩色。

(中時 )