日本Sony企業在台分公司So-net旗下代理由日本Applibot, Inc開發的《BLADE XLORD 眾劍之王》事前登錄活動如火如荼進行中！並於今（29日）釋出本作熱血磅礡的世界觀與騎士介紹，此作由殿堂級的製作團隊匠心打造，結合高規格的電影級動畫、震撼的爽快打擊感、實時操控的策略玩法與高自由度的熱血戰鬥，《BLADE XLORD 眾劍之王》將開啟你的幻想世界旅程，邀請所有騎士大人們一同前來體驗！

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》將於近期火熱上市！（圖／So-net 提供）

那些流傳在世間、過往的故事 於此再度展開

在天地混沌、萬物的初始之地，在「流星之海」之處存在著光和闇兩名「劍之神」。這兩位神相互投入大量精神與力量共同創造出一個世界。看似即將打造美好的世界，兩位劍之神卻為了最後創造出來的人間界而相互鬥爭不斷，最後，這兩位「劍之神」的形體都遭受毀滅，其神之力量殞落至大地上，最終化為「劍」，此處即成為一個沒有神的世界。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》熱血沸騰的世界觀火熱釋出（圖／So-net 提供）

距今劍之神消逝後的一千年，這個世界孕育出許多的種族，相互過著和平的日子。然而，某天，冥王得到「闇之神」殞落大地的力量，培育出被稱為「冥獸」兇殘的野獸，威脅著百姓的和平、陷入滅亡危機。傳說就是從此開始，被傳誦為「騎士」的英雄現身，以得到「光之神」的力量誓死與冥獸對抗，為百姓勇敢奮戰，經過腥風血雨的抗爭，騎士終於戰勝冥王，世界也再度恢復和平。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》熱血沸騰的世界觀火熱釋出（圖／So-net 提供）

人類利用光之神、白之劍的力量，創造被稱為「魔源」的魔力之源。人們受到那股魔力的恩惠，持續發展到建構出龐大的帝國文明，並展開歷史所稱的輝煌帝國時代。然而，人類在尋求神之力量的事上誤觸了大忌，「魔源」瞬間化為塵埃、隨風而逝，失去力量的帝國，在一夕之間如砂礫般崩解、消逝。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》熱血沸騰的世界觀火熱釋出（圖／So-net 提供）

昌盛一時的帝國文明瓦解後，人類再度籠罩在由闇之神、黑之劍之力所產生的「冥獸」威脅之下。與此同時，從「冥獸」身上發現一種釋放魔力的石頭，那種石頭被稱為「魔晶」，人類也再次獲得對抗「冥獸」的能力。為了守護親愛的家園，挺身而出的百姓們組成與之對抗的「騎士團」，盼能斬殺一切仇敵、追尋過往的和平時光。自此，世界又邁向歷史上嶄新的一頁。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》守護王國的騎士團（圖／So-net 提供）

在這個世界上，有著守護人們不受冥獸所害而戰鬥的「騎士」，以及依循騎士信條而集結的「騎士團」。在王國中，存在著直屬於王國的四騎士團，以及各都市的自警騎士團。其中四騎士團分別為「赤鳥騎士團」、「黑獅子騎士團」、「青狼騎士團」與「白龍騎士團」。而守護世界的傳說騎士團「天龍騎士團」，是人們在受到冥獸威脅的暗黑時代，由龍人恩德組成的史上第一個騎士團。集結大陸上各個種族共同討伐冥王與冥獸，隨後的團員成為各種族的首長，並堅守著完成騎士團的任務，而那份遺志現在仍被繼承、傳遞著。

日本奇幻王道JRPG《BLADE XLORD 眾劍之王》策略即時制的戰鬥系統 守護未來命運（圖／So-net 提供）

以爽快的技能與真實時間的策略即時制戰鬥，不僅可以簡單操作進行戰鬥，也有充實的自動機能，以策略編制隊伍，勇敢面對阻擋前方的強敵！邀請騎士大人們，拿起手中的利劍、守護未來的命運吧！

《BLADE XLORD 眾劍之王》事前登錄正如火如荼進行中（圖／So-net 提供）

《BLADE XLORD 眾劍之王》於今日釋出世界觀和騎士團介紹，事前登錄正如火如荼進行中，邀請騎士大人們千萬不要錯過，拾起手中的劍勇往直前，一同踏上奇幻世界的旅程！敬請持續鎖定《BLADE XLORD 眾劍之王》相關新聞消息與官方粉絲團資訊。

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