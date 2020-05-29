台股開低震盪收小黑，但新台幣因美元偏弱，及月底出口商拋匯需求進場，激勵偏升走勢，盤中又漲破30元大關，但終場仍守住30元防線，收在30.035元兌1美元，升值1.3分，終結連續二個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量13.35億美元。

新台幣同時也收周線及月線，累計本周貶值2.3分或0.08％，周線連續4周跌勢，4月累計貶值2.3角或0.77％，月線終結連續2個月升勢。外匯交易員指出，美元轉弱下，主要亞幣走升，且外資偏匯入，尤其月底最後一個交易日，出口商拋匯作帳需求出籠，三股力道推升新台幣，但午後外資轉匯出，加上老大（央行）略為出手調節後，力守住3字頭。

外匯交易員認為，肺炎疫情還是未解除，中美衝突又因港版國安法通過而升溫，金融市場還是不得平靜，外資進進出出，新台幣也是一下升一下貶，預料短線將持續在30元大關附近區間整理格局居多。

(工商 )