台北地檢署懷疑遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航資產，向法院聲請羈押禁見獲准，2個月期限將於6月2日屆滿，檢察官25日提他訊問後聲請延押2個月，台北地院審理後認為仍有必要，裁准延押。

裁定指出，依檢察官提出的卷證資料，張綱維違反公司法、證券交易法特別背信罪、刑法、商業會計法，犯罪嫌疑仍重大，且先前違背限制住居命令，突然提領大量現金、搬移名畫等財產，認有隱匿資產、逃亡之高度可能。

此外，本案案情複雜，涉及多家公司組織及財會專業，勘認有多位共犯，有待持續調查釐清，張綱維偵訊時供詞卻避重就輕，足認有勾串共犯、證人之虞，故認有繼續羈押，並禁止接見、通信必要。

遠航去年無預警停飛，檢調介入調查後，懷疑遠航財報不實，張綱維並利用遠航重整機會向合作金庫借貸22億元，再藉口防範債權人追債，2016年7月私自挪用22億元至個人名下的樺壹租賃公司，3年多來遲未回補。

民航局認定影響營運，多次裁罰，但張為了躲避查核，不僅將樺壹等公司旗下長期滯銷爛尾樓轉售遠航，充作合作金庫貸款擔保品，還涉嫌偽造債權關係，把私挪款項拗成替遠航重整的代墊款，涉嫌掏空。

張綱維今年3月27日返回公司搬走現金800萬元，與員工發生衝突，檢調遂於30日約談他，訊後依違反證交法、民航法聲請羈押禁見，北院一度裁定800萬交保，經檢方抗告，法院4月2日重裁羈押禁見。

(中時 )