林志穎近期帶著老婆陳若儀和媽媽出演大陸真人秀節目《婆婆與媽媽》，一開播陳若儀罕見哭訴當明星老婆壓力有多大，更疑似遭到婆婆欺壓；但馬上有觀眾發現這都是節目「惡魔剪輯」，林志穎也跳出來力挺家人，疑似不滿節目亂搞，喊話「我們互相疼惜，珍惜每次相處」。

大陸真人秀節目《婆婆與媽媽》邀請林志穎一家出演，也藉由日常相處讓觀眾看到陳若儀和林志穎媽媽之間會有什麽火花，但第一集就出現陳若儀被婆婆嚴格對待，無論是穿著或做家務，後來她更在鏡頭前忍不住落淚；在觀眾看來，林志穎的媽媽就像是惡婆婆，陳若儀無論做得好不好都會被刁難，掀起粉絲們激烈討論。

有觀眾發現節目疑似惡魔剪輯，把林志穎媽媽變成惡婆婆。(圖/ 摘自林志穎微博)

林志穎疑似不滿節目亂搞，喊話「我們互相疼惜，珍惜每次相處」。(圖/ 摘自林志穎微博)

不過，有眼尖網友注意到，《婆婆和媽媽》疑似會「惡魔剪輯」，因為看前導片和預告林志穎媽媽就像惡婆婆，但看完節目才發現一家人和和氣氣，忍不住說「有些綜藝節目為了搏眼球真的很會剪輯」；而林志穎似乎很認同，在微博發文，「我很愛我媽媽跟陳若儀，我們珍惜每次的相處，謝謝支持，期待接下來更多生活的分享」，更意有所指地說，「節目有它呈現帶給觀眾的方式」。

(中時電子報)