新冠肺炎超過一個月零確診，新生活運動啟動，餐飲界全面復工拚經濟！中台灣知名餐飲集團「廣大潮港城」旗下三大會館-潮港城、女兒紅、皇潮鼎宴，攜手推出「慶祝防疫成功，廣大潮港城79折大優惠」促銷活動，6月一整個月包括百匯、港點、小吃等全面79折搶客！

廣大潮港城餐飲集團旗下三大餐飲婚宴會館-潮港城國際美食館、女兒紅婚宴會館、皇潮鼎宴禮宴會館，都是中台灣知名的餐飲婚宴會館，這波疫情嚴重衝擊到台灣餐飲產業，例如潮港城國際美食館，2月業績衰退五成；3、4月業績掉了七成。

不過，廣大潮港城餐飲集團董事長彭國洲與執行長吳俊彥今日均強調，在疫情爆發時，廣大潮港城集團採多項因應作為，除加強員工的教育訓練外，也檢視各館的硬體與內部裝潢，主廚們重新設計並推出多樣新料理，不只在太陽百匯可以享用到許多新菜色，宴會餐飲也增加不少主廚的拿手好菜。

特別的是，廣大潮港城集團透過網路商城、官網及與外送平台的合作，讓網路銷售與宅配外送業續逐漸升溫。如母親節檔期推出「母親節桌菜外帶」，在台中、彰化獲得熱烈迴響。

吳俊彥進一步表示，自從5月母親節檔期之後，潮港城、皇潮鼎宴的人潮逐漸回籠，太陽百匯餐廳每逢假日就客滿，明顯感受到買氣慢慢回溫了。

潮港城國際美食館位於台中魚市場二樓，該市場是中部最重要的海鮮集散地，佔地利之便，從產地到餐桌，當日最優質的海鮮，轉眼成了自助餐檯上的美味佳餚，潮港城的海鮮料理因此大受消費者喜愛，餐廳被譽為是最貼近漁場的食堂！

女兒紅餐廳除了溫馨美麗的婚宴場地、頂級桌宴外，「紅點茶樓」港式飲茶備受好評；尤其招牌港式蘿蔔糕，吸引大批粉絲成主顧，餐廳還推出蘿蔔糕禮盒，可宅配也可外帶。

位於彰化員林的「皇潮鼎宴」外觀是一典雅的歐式建築、挑高十米的豪華世紀宴會廳與主廚拿手的甘味蒸鮮蟹，頗受到彰化消費者的青睞。

為慶祝台灣連續超過1個月未再出現本土確診病例，廣大潮港城餐飲集團宣佈自6/1起至6/30，潮港城、皇潮鼎宴的太陽百匯，無論平假日或是午晚餐，全面79折優惠；女兒紅港式飲茶紅點茶樓周一至周四期間，5人同行1人免費，周五、六、日全面79折優惠。

除了太陽百匯與紅樓茶點的特價優惠外，凡於潮港城太陽百匯或皇潮鼎宴太陽百匯用餐，持消費發票及集團會員卡，即可以每罐199元的優惠價購買原價800元的黃金XO烏魚子醬，每館限量銷售；也可持消費發票購買「潮港城大蝦餃」系列（高麗菜、韭菜、韭黃等三種口味），每包優惠價279元。

(工商 )