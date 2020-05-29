儘管美中兩國之間的緊張局勢因北京通過香港國安法而急速升高，但對經濟復甦的樂觀預期為投資人的風險偏好帶來提振，周五南韓KOSPI指數收漲0.05%，為2,029.60點；本周收漲3.02%，創下4周來最大單周漲幅，本月收漲4.21%。今日外資賣超韓股2041億韓元，散戶買超1934億韓元，機構投資人賣超207億韓元。韓元收漲0.09%，報1,238.5兌一美元。

(時報資訊)