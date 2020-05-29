《韓股》多空互抵 韓股近收平 16:312020/05/29 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管美中兩國之間的緊張局勢因北京通過香港國安法而急速升高，但對經濟復甦的樂觀預期為投資人的風險偏好帶來提振，周五南韓KOSPI指數收漲0.05%，為2,029.60點；本周收漲3.02%，創下4周來最大單周漲幅，本月收漲4.21%。今日外資賣超韓股2041億韓元，散戶買超1934億韓元，機構投資人賣超207億韓元。韓元收漲0.09%，報1,238.5兌一美元。 (時報資訊) #收漲 #韓股 #億韓 #一美元 #互抵 也許您會感興趣 財經熱門新聞 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 沒台積電慘爆！陸廠救華為 找上日本半導體業者 - 財經 狂損200億商機 孟晚舟案判決重創加國農民生計 - 財經 儲蓄險的最後一月 7／1起要有當遺產的準備 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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