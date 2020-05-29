中央推動綠能讓太陽光電進駐農田，但「農地種電」衍生諸多爭議，苗栗縣議員陳品安29日質詢，近來通霄1處淺山農牧用地傳出將開發30公頃光電園區，不僅對生態保育造成威脅，許多農民被種電的利益吸引後，才發現權益被犧牲，希望縣府向中央反映，盡速擬定全國性規範，讓地方政府有所依循。

苗栗縣目前共有132件非都市土地太陽光電申請案，陳品安指出，通霄鎮就占有36件，共約106公頃土地即將種電，但中央政策與地方農業發展衝突，出租土地種電的誘人利益，使得年邁、知識及經濟較弱勢的農民，不清楚「農地非農用」將衍生課稅、失去農保資格等問題，引發諸多爭議。

工商處長黃智群指出，目前縣府收到的申請案，用地面積大多約在1公頃上下，依據 《非都市土地開發審議作業規範》，用地面積達660平方公尺以上至2公頃需變更編定為「特定目的事業用地」，擬具興辦事業計畫；現與農業處達成共識，在中央的環境及社會檢核表尚未出來前，所有案子都會請農業處給予生態保育意見，並慎重審查。

黃智群表示，據了解業者與農民接洽時，合約內容均有載明協議規定，縣府也在月初公告農民權益及相關稅務規定，至於議員建議製作問答集可採納辦理。農業處長陳錦俊答詢時則表示，未來2公頃以上或敏感地區申請案，農業處保育科會簽意見時，將建議業者做生態檢核。

陳錦俊也提到，依現有法規除了特定農業區，縣府無法阻擋地主種電，但中央對於各縣市種電比例沒有規定，電力全國使用算是公共事業，不能通通種在苗栗影響農業發展，會向農委會請示爭議點，也呼籲農民「農地種電真的要三思」，一年1分地4萬元很誘人，讓屆時設施退役、農地歸還時，地上物整理又是件頭痛的事。

(中時 )