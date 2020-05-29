由四三九九資訊科技研發、易亨數位代理營運的妖靈養成MMORPG手遊《天姬物語》，將於6月3日正式在雙平台上線，並同步釋出天姬系統，展現獨特的妖靈養成魅力。而事前登錄活動現正進行中，目前已超過60萬玩家熱情加入，凡是參加活動的玩家，即可獲得限定紅樓時裝、絕版專屬稱號及遊戲虛寶等超值豪禮，助玩家一臂之力！
萬物雲集 幻化成姬
遊戲內提供天姬系統，讓玩家可以召喚心儀女神提升戰力。而天姬種類更是多元，包括魅惑知性的靈狐天姬、愛憎分明的鳳凰天姬、不食人間煙火的靈兔天姬等，將陪伴玩家一同冒險。由可愛療癒的寵物妖獸幻化成風情萬種的絕色天姬，每秒都讓你怦然心動！
互動養成 締結羈絆
絕色天姬來自不同的種族，個性鮮明、性格迥異。在與天姬們互動時，贈予心儀禮物，除了可以拉近彼此距離且觸發一連串有趣故事之外，還能增加天姬助戰的投入度。
事前預約活動突破60萬 豐厚大禮等著你
《天姬物語》事前預約活動已突破60萬大關，玩家現在參加事前登錄活動，除了可以獲得絕版精美時裝、限定稱號之外，還有萬妖復活卡*1、魄力秘典*1、珠光寶氣禮盒等多項遊戲虛寶。後續還有更多豐富開服活動和命中註定的天姬女神在等著你！
(科技)
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