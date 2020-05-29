河川巡守員再爆料，中央在該地也曾承諾護坡植生，卻只是放樹苗在垃圾堆中，植物全都死光，怒批內政部「說一套做一套」。（民眾提供／戴上容新北傳真）

內政部辦理桃園、新莊十八份坑上游蝕溝工程，因強降雨流出恐致癌垃圾汙染下游，內政部29日新聞稿回應，今日已請施工廠商清理挖掘的垃圾，並辦理護坡植生；在地河川巡守員再爆料，中央在該地也曾承諾護坡植生，卻只是放樹苗在垃圾堆中，植物全都死光，怒批內政部「說一套做一套」。

桃園市龜山區、新北市新莊區交界的十八份坑溪，因內政部施作蝕溝治理工程，使下方溪流流出有致癌疑慮的電路板、玻璃纖維等廢棄物，內政部竟以「流到哪邊，哪邊要處理」回應，令下游的新北市居民不滿。

內政部29日急發文說明，今日已請施工廠商清理挖掘的廢棄物，後續將於邊坡舖設帆布，辦理臨時保護外，下游末端設置攔污柵及臨時滯洪沉砂池，阻擋上游沖刷的廢棄物，並於8月底蝕溝整治工程完工後，辦理護坡植生維護邊坡穩定。

「政府說一套做一套」河川巡守隊員怒批，選舉時十八坑溪整治獲得關注，選後內政部工程敷衍草率，工程日前所種植披，只是在「垃圾堆上撒種子、放樹苗，植物全部死光光了」；骯髒的垃圾在原地，雨天時流入溪流，日曬後散發惡臭，內政部要清理就該把整個區域整治，不是只清挖掘的部分。

「內政部治標不治本！」新莊區丹鳳里長林永傑表示，該地有大量廢棄物，工程日前將水泥灌漿到垃圾土方中工程粗糙，另外還縮減三分之一河道，未來恐釀山洪暴發，除了工程外，位於上游的桃園近日疑常排放惡臭廢水，使新莊水源地「臭氣沖天」。

(中時 )