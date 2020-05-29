隨蜿蜒山路進入坪林山區，整齊排列、綿延不絕的大片茶園映入眼簾；經陳源德與陳宥達父子悉心照料，好的茶菁，搭上數10年的製茶經驗，成為茶葉競賽常勝軍。

去年創下1台斤1百萬元天價拍賣紀錄的特等獎包種茶，就出自這對父子！

一踏入源德茶園負責人陳源德家中客廳，便被獎牌包圍，細數特等、頭等獎約有20多面，遑論已被收藏至倉庫的獎牌們，冠軍世家名號不脛而走。

談起獲獎，他謙虛地彷彿旁觀者，不斷重複「坪林有很多製茶高手」，自己只是因天時、地利、人和，搭上得獎運氣。「沒什麼撇步（台語，祕技之意），努力就對了。若要品質好，要掌握天氣好、茶菁好兩大特點。」陳源德看似雲淡風輕的言語，卻蘊含深層功夫。

茶園管理好壞會如實反映在茶菁品質上，有50多年製茶經驗的他，至今仍每日清晨5、6點去茶園巡視，「看雜草會不會太密、大概多久才能採收等。」且包種茶講究清香，最重要的就是避免病蟲害，因此，陳源德堅持茶樹彼此距離約1尺2，比別人寬1倍，只為了通風降低蚊蟲孳生。

冠軍茶無撇步〉用心是唯一捷徑

目前源德茶園有兩甲地，年產量約3千台斤，在春、秋、冬季生產包種茶，夏天則製作蜜香紅茶與東方美人茶。自清代便開始種茶的陳家，到陳源德的兒子陳宥達已是第7代。「一開始父親想著若孩子能在外發展就不要回來，因為種茶太辛苦，忙碌時平均1天睡不到2小時。」陳宥達回憶當時高中畢業、退伍後，曾在成衣業工作約1年，其後遇上金融風暴，便下定決心回來承接家業。

「以前炒茶是直接把手伸進大鐵鍋中翻炒，感受溫度與茶葉質地……。」製茶50多年的陳源德說著往事，雙手比劃著鐵鍋大小。而從小在茶樹下長大的陳宥達，雖曾幫忙採茶等零碎工作，但既然要接家業就必須一切從頭學起。從茶園管理，到熱風萎凋、炒菁等製茶步驟，他花了整整3年在父親身邊近距離學習。陳宥達透露做出好茶的祕訣，就是要天氣好，細心且用心管理茶園。

同時他積極向外學習，一方面透過參加比賽刺激自己，分別在2015年獲全國製茶技術競賽冠軍、2017年獲得新北好茶春季文山包種茶評鑑特等獎。「2015年的製茶比賽最有成就感！」他回憶，初賽因受颱風吹損，茶菁老皺不佳，只好靠後天製茶改善，到南投決賽還要挑戰2天1夜製茶...。

另一方面，去茶改場上課也成了他的養分。「以前父親用化學肥料居多，後來與父親商量改採複合式有機肥料，長出來的茶葉增厚、產量也變多，更延長茶樹平均壽命。」陳宥達不諱言，有機肥料價格較一般化學肥料多出3成，但「讓茶樹吃好喝好，它就會回饋你。」

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今周刊第1223期

(中時電子報)