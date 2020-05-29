55歲「金鐘視帝」吳朋奉日前腦中風逝世，噩耗震驚演藝圈，許多藝人相當不捨，和吳朋奉有20年交情的游安順，29日和薛仕凌出席《做工的人》記者會時，聊到過去和吳朋奉有段時間喜歡一起小酌，去年在金鐘獎記者會上最後一次碰面，對他的印象「他太瀟灑了，是台灣很重要的表演藝術家」，並說「我相信他現在最想看就是《做工的人》，我相信他對台灣是一個很棒的」突然鼻酸語塞哽咽，令人不捨。

《做工的人》游安順（右）、薛仕凌（左）連袂出席媒體茶敘。（大慕影藝提供）

游安順提到和吳朋奉認識多年，但後來兩人在不同方向發展，自己在大愛、民視演出，吳朋奉則多演公視、電影作品，但兩人依舊是好友，面對老友突然離世，游安順雖未多說，但不捨心情全寫臉上，僅說「唉呀，這很正經的事，朋奉哥太瀟灑」。

游安順和前妻張倩育有1女，與現任小13歲妻子陳心妤育有1子，《做工的人》戲裡游安順怕老婆，戲外他笑說「不是怕是尊重，現在50歲了，不會再做荒腔走板的事，維持家庭關係」，談及維持婚姻，他認為吵架時「先沈澱再找話題，最後再說對不起」，坦言有時男人尊嚴拉不下臉，但最後還是會妥協，至於婚姻現況，游安順透露「不會有特別摩擦，專注演藝事業上，規劃小孩成長、念書計畫，變成純粹默契生活」。

《做工的人》游安順在劇中是性格敦厚老實又愛家的「妻管嚴」。（大慕影藝提供）

《做工的人》由李銘順（左）、游安順（右）、薛仕凌（中）詮釋的噗嚨共三人組，演技渾然天成，網友稱讚此組合「無人能取代」。（大慕影藝提供）

至於是否考慮再拼一胎？游安順說「我太太本身沒辦法再受孕，很多文明病導致不孕」，並透露老婆生兒子前，就檢查出巧克力囊腫、子宮內膜異位狀況，當時為了生子，取出囊腫後再打排卵針，做了兩次試管嬰兒才成功，被問到看老婆這麼辛苦有無想過放棄？游安順說「我沒有理由放棄，既然太太想要，她很辛苦願意承擔，我沒有反對，願意做我們就試試」，但不考慮再生二胎。

《做工的人》薛仕凌（左）劇中鍾情檳榔西施孟耿如（右）是他心目中唯一的女神。（大慕影藝提供）

劇中備受矚目的「工地噗嚨共」李銘順、游安順、薛仕凌，三人活靈活現的出色表現，網友盛讚噗嚨共組合「無人能取代」，游安順誇獎薛仕凌為鱷魚唸祭文那場戲「真的太厲害了！」薛仕凌說前一天在飯店特地做功課背祭文；另外薛仕凌有場戲到檳榔攤找女神孟耿如借水洗漱，其實是在寒流低溫15度時拍攝，薛仕凌坦言，「我是非常怕冷的人，當下沖水很痛苦，導演一喊卡，服裝組、梳化組、製片組等工作人員，群起衝上來給我毛巾、吹風機、電毯及暖氣幫我回溫，真的很溫暖。」

(中時 )