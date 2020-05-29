橋頭地檢署查獲高雄市一家環保公司，為賺取高額廢棄物清除處理費用，假再利用之名義，非法棄置廢棄物，回填於高屏溪水源區附近農牧用地，每月不法獲利400萬元以上，張姓負責人聲押獲准，混凝土李姓廠長15萬元交保。

橋頭地檢署接獲情資，有環保公司以再利用名義作為掩飾，實際上將事業廢棄物添加少量混凝土，佯裝混拌為控制性低強度混凝（CLSM），直接棄置回填在農牧用地，嚴重污染生態環境。

專案小組5月26日持法院搜索票，動員檢、警、憲、環保等單位共160餘名人員，搜索該環保公司及混凝土公司等業者處所共計30處，查扣進貨單據、帳冊、合約書等物，同時傳訊業者張姓負責人、李姓廠長及地主、司機等共25人到案，以釐清案情。

專案小組初步調查發現，46歲張姓業者為賺取高額廢棄物清除處理費用，先以人頭購買或承租高雄市大樹區、屏東縣高樹鄉等多處農牧用地後，即在土地上挖掘坑洞，再與事業廢棄物處理業者及私人簽訂契約，自2019年9月起，將未經妥善處理的汙泥、飛灰、底渣、廢鑄砂、廢玻璃砂、廢磚石、爐石、受汙染土壤等事業廢棄物，載運至混凝土公司廠內，由54歲李姓廠長進行混拌，佯製成控制性低強度混凝土（CLSM）後，派車載運回填土地挖掘之坑洞內。

為避免遭查緝，張等人並假裝在部分農地上架設太陽能板，以施作太陽能板工程為掩飾，實則係挖掘坑洞回填廢棄物。經專案小組至棄置地點開挖勘驗發現，回填深度均超過5公尺，現場遭回填大量廢棄物，且鄰近水源地，初估張每月不法獲利估計達400萬元以上。

檢方漏夜訊問，認張、李共犯涉犯廢棄物清理法第46條第4款等罪嫌重大，並有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，於5月27凌晨向法院聲請羈押，其中張經法官裁定羈押禁見，李則

裁定以15萬元交保。

(中時 )