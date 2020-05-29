司法院大法官認為，通姦罪對性自主權及隱私的干預程度及所致的不利益，實屬重大，況且通姦罪刑事失效，也可以改由民事訴訟來維護家庭婚關係；至於通姦配偶撤回告訴不及於相姦者，造成差別待遇也違反平等權，也同樣違憲失效。

通姦罪因干預性自主權及隱私權，被司法院大法官宣告違憲後，目前繫屬於法院的通姦罪之刑事訴訟，司法院祕書長林輝煌表示，法官應諭知免訴，就是不用再審理了。

(中時 )