去年11月間才遞補成為苗栗縣議員的民進黨縣議員許櫻萍，因被同選區議員落選人胡忠勇提告當選無效，苗栗地院經審理，29日宣判許櫻萍當選無效。

去年苗栗地方選舉，第一選區議員謝文禓，因涉賄選當選無效確定後，同選區議員候選人許櫻萍，因而遞補成為縣議員後，同選區落選人胡忠勇對許櫻萍提起當選無效之訴。

苗栗地院判決指出，胡忠勇主張許櫻萍的楊姓樁腳投票前的11月22日，以每票新台幣1千元的代價向選民買票，楊姓椿腳並經苗栗地院及台中高分院判決有罪。但許櫻萍否認楊某為其樁腳或競選團隊成員，僅係民進黨之熱心支持者。

許櫻萍辯稱，楊姓椿腳於107年11月22日至頤和園、羅丹藝術家大樓係幫忙發放許櫻萍拜訪卡，她並未授意楊某向選民買票，且楊某無法進入大樓發放，才會各包1,000元給2位管理員，拜託2人幫忙發放文宣品的工資。

苗栗地院選舉法庭合議庭經審理後認為，證人大樓賴姓、段姓管理員在偵查中均證稱，楊某拿1千元給他們時，有說拜託支持許櫻萍等內容。所以依2位證人所證述，楊某確係要求2人投標支持許櫻萍。

合議庭指出，楊姓椿腳自前一屆議員選舉，即為許櫻萍助選，並於許櫻萍當選後擔任秘書的職務，本次選舉仍為許櫻萍助選，並擔任黨員代表及評議委員，具組織及人脈資源，衡情應受許櫻萍倚重。

合議庭表示，楊姓椿腳於競選期間頻繁前往許櫻萍競選總部幫忙，曾多次載許櫻萍競選團隊工作人員，並與其等一同沿街拜票，甚至數次與許櫻萍同車前往定點拜票，也曾協助處理路邊競選旗幟，實質上 密集協助許櫻萍選務、拜票，實際上已是許櫻萍選戰團隊核心要角，並非一般民進黨之熱情支持者。

合議庭綜合各項事證，足認定許櫻萍係知情、授意或容許而推由楊姓椿腳實行賄選行為。故判決許櫻萍當選無效。

(中時 )