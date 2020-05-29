卡卡兒日前因在臉書上泣訴受到咖啡廳老闆欺辱，號召廣大網友刷負評抵制，卻被老闆PO出監視器畫面打臉，引起公憤。（摘自卡卡兒臉書）
卡卡兒日前因在臉書上泣訴受到咖啡廳老闆欺辱，號召廣大網友刷負評抵制，卻被老闆PO出監視器畫面打臉，引起公憤。（摘自卡卡兒臉書）

擁有32萬粉絲的正妹網紅「卡卡兒」近日因「咖啡廳事件」鬧得沸沸揚揚。在店家搬出錄影畫面，卡卡兒步出咖啡廳後狠砸飲料在店門口畫面曝光，讓結局大逆轉，被網友砲轟「作賊喊抓賊」！急忙關閉臉書。卡卡兒沉澱一日後，再次開啟臉書發表道歉聲明，請求店家、大眾可以原諒。

卡卡兒日前因在臉書上泣訴受到咖啡廳老闆欺辱，號召廣大網友刷負評抵制，卻被老闆PO出監視器畫面打臉，還拍到卡卡兒不滿走出咖啡廳後，狠砸飲料在店門口的畫面，引起公憤。

不過監視器畫面曝光後，卡卡兒坦承，不該亂丟飲料，卻只認錯一半，繼續在IG上裝可憐，表示店家根本「歧視網美」，直言被貼標籤很難受。網上對她的批評聲浪越演越烈，隨即本人關閉臉書粉絲團。

沉澱一天後，卡卡兒今（29）發布正式「道歉聲明稿」，表示經過冷靜思考過後，需位自己的行為正式道歉，特別是Bonica cafe的店長、夥伴及社會大眾道歉。

卡卡兒坦承，「無論基於何種理由，我都不應該不顧大眾觀感，在餐廳裡換鞋，也無論何種原因我都不應該亂摔東西，並造成店家困擾。」同時對於號召粉絲去店家留下付評，造成店家的困擾，卡卡兒表示「我很抱歉，對不起！」

卡卡兒指出，她會刪除對店家以及社會大眾關感不好的文章，主動去環保署繳交罰款，並且親自去向Bonica cafe店長道歉請求原諒，以示負責。同時，對於這幾天佔用的媒體、社會資源，以及各方的譴責，都會概括接受並深刻檢討反省及改進。

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【道歉聲明稿】 我沉澱了一整夜，冷靜思考過後，我想為自己的行為正式，且認真地向Bonica cafe的店長、夥伴及社會大眾道歉。 無論基於何種理由，我都不應該不顧大眾觀感，在餐廳裡換鞋，也無論何種原因我都不應該亂摔東西，並造成店家困擾。 更不應該，在自己的社群網站主觀的批評Bonica cafe的店長，讓自己的支持者去留負評，造成店家的困擾，我很抱歉，對不起！ 我也不應該用情緒化跟無知的言語，導致雙方在網路上攻訐，甚至讓Bonica cafe遭人誤會，我會刪除造成店家及社會大眾觀感不好的文章，對不起！ 在漂亮的Bonica cafe裡，可以同時兼顧寵物友善，跟店裡可愛的狗狗們玩，且裝潢擺設都很特別也很美很值得大家去，希望大家可以繼續支持Bonica cafe。 此外，我會主動去環保署繳交罰款，並且親自去向Bonica cafe店長道歉致意，請求原諒。 最後，我對不起所有支持我的朋友與家人。 讓你們因為我犯下的衝動行為以及對店家的沒禮貌，遭受無謂的批評！ 我在此誠心實意道歉，非常對不起， 這幾天佔用的媒體/社會資源。 有關各方的譴責，我會概括接受並深刻檢討反省及改進。

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(中時電子報)

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