美國總統川普宣布周五就中國議題召開記者會，投資人擔心美方即將就北京通過香港國安法作出回應，可能宣布調整香港的特殊地位，以及對中國的制裁措施，周五香港恆生指數收跌0.74%，為22961.47點，5月累計下跌約6.8%。

國企股(H股)今日收漲0.10%，為9561.03點。吉利汽車宣布折價7.85%配售6億股，受此打擊，股價收跌9.6%，在藍籌股中表現最差。

(時報資訊)