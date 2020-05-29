《港股》觀望川普談話 恆指收跌0.74％ 16:482020/05/29 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普宣布周五就中國議題召開記者會，投資人擔心美方即將就北京通過香港國安法作出回應，可能宣布調整香港的特殊地位，以及對中國的制裁措施，周五香港恆生指數收跌0.74%，為22961.47點，5月累計下跌約6.8%。 國企股(H股)今日收漲0.10%，為9561.03點。吉利汽車宣布折價7.85%配售6億股，受此打擊，股價收跌9.6%，在藍籌股中表現最差。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 儲蓄險的最後一月 7／1起要有當遺產的準備 - 財經 - 工商 沒台積電慘爆！陸廠救華為 找上日本半導體業者 - 財經 陸美金融戰打響！ 在美掛牌陸企回流潮引爆？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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