新冠疫情造就2020年WFH(在家工作)新題材，這對NB、PC會只是短期的曇花一現？還是成為長期數位轉型的一環？仁寶(2324)日前參加美系外資法說，以積極態度回應法人。

仁寶認為WFH將會是數位轉型的一部分，影響是長期的，隨著新冠肺炎疫情爆發，人們的工作和生活方式可能會永久性地產生變化，即企業可以在遠程基礎架構上，進行更多投資以實現業務連續性，並且每個家庭未來也可能需要多台NB、PC來滿足家庭成員的需求，如工作、學習、遊戲以及串流媒體等。

美系外資出具最新仁寶報告，給予「中立」評等，目標價18.5元，今年持續進行生產線移轉，因此今年資本支出較往年略為增加，今年資本支出約落在50~70億元，其中約20~30億元是越南和台灣的新建廠房支出，預計將有3成大陸產能會陸續移至越南和台灣。

該外資指出，仁寶在台灣2個廠區已經開始逐漸量產，而越南的第二個工廠今年受到新冠疫情影響，工程恐將延宕。原預估在明年初完工，現在可能要延到明年第2季到第3季左右，在越南新產品的量產時程也因疫情旅遊限制，而被迫遞延。

展望上半年仁寶NB出貨，該外資估可能會小幅年減。外資指出，仁寶經營階層認為，上半年還是有零組件缺貨供料吃緊的問題，尤其是在南亞區，因此雖然有WFH的需求，但缺料限制產能使上半年的NB出貨有個位數的年減。

該外資也引述仁寶經營階層的觀點，今年受到疫情影響，客戶也改變過去的下單模式，認為Q2的NB出貨可達到1200~1300萬台，季增高達54-67%，至於Q3 NB出貨估1000~1100萬台，季減15-17%。

(時報資訊)