高雄海洋局29日表示，興達漁港的「海洋觀光遊憩區」、「修造船產業區」，已有民間企業自提BOT，準備投資10億元，興建遊艇碼頭、修造船廠等海洋休憩與農業設施，後續將依程序，徵求其他民間申請人及辦理綜合評審，選出最優申請人，若過程順利，最快8個月內可簽約。

據了解，此一促參案民間申請人，是擔任台灣區遊艇公會理事長的龔俊豪所屬的嘉信遊艇，不過，高雄海洋局表示，此一階段無法透露提案人資料。

高雄海洋局長趙紹廉表示，台灣巨型遊艇接單排名世界第五、亞洲第一，國內33家遊艇廠，其中有17家位於高雄，而高雄遊艇的出口產值佔全國8成，並且有近9成的遊艇由高雄港出口，遊艇可說是高雄的特色產業，更是台灣之光。

他說，過去，國內遊艇市場尚在起步階段，MIT遊艇皆以出口為主，但近年來國內遊艇休閒活動，逐漸形成風氣，帶動了遊艇碼頭內需市場，興達漁港這件重大促參投資計畫深具意義，除了促進茄萣地區經濟整體發展及民眾就業機會外，也對高雄市亟欲發展為國際遊艇重鎮，向前邁進一大步。

高雄海洋局指出，興達漁港遠洋泊區劃定為「海洋觀光遊憩區」、「修造船產業區」、以及「高雄海洋科技產業創新專區」三大分區，其中，「高雄海洋科技產業創新專區」已見雛型，未來將肩負離岸風電產業及當地經濟發展的動能。

海洋局指出，一家民間企業，在今年4月24日自行遞件，申請建設遊艇碼頭、修造船廠等海洋休憩與農業設施，高市府在受理該件促參案之後，隨即授權海洋局辦理，在5月29日邀請專家學者及高市府相關局處，初審結果已原則通過。

(工商 )