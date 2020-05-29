越南等東協地區，由於這次受疫情影響不大，民生消費產品需求穩定，加上原物料價格下跌，主攻東南亞民生產品的凱撒衛（1817）、泰昇-KY（8480），預期今年營運成長性仍高；超過4成營占來自越南等東南亞市場的衛廚浴設備廠凱撒衛預期今年當地營運會比去年成長、紙尿褲廠泰昇審慎樂觀2020年的營運有機會攀歷史高峰。

凱撒衛今年越南市場的營運亮點，在浴櫃廠與龍頭二廠已在去年完工，今年第一季開始大量投產。

由於浴櫃為自製具成本優勢，凱撒衛指出，售價可遠低於一線對手，預計將可成功衝量帶動營收成長、並對毛利有正向加分。

今年首季營收獲利都創同期新高的泰昇指出，東協國家今年的民生必需品需求仍穩定成長。今年首季，更因原物料成本下跌下，營業毛利率衝高到37.56%，比去年同期提升10個百分點，創下單季新高紀錄。

越南地區營占比近50%的泰昇指出，主要市場東協新興國家越南及柬埔寨業績仍能維持穩定成長。疫情期間，趁勢推出抗菌/消毒新產品，創造商機，加上對供應鏈管理及市場有充分掌握，對第二季營運審慎樂觀。

由於全球製作防疫口罩用不織布需求大增，推升高分子吸收體表材用不織布報價上漲約10%，泰昇正評估調漲售價的可能。另外，為降低生產成本、提升競爭力，泰昇正準備包括海外通路商、海外不織布廠等購併計畫，預計今年下半年展開垂直整合。

(工商 )