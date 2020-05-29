主計總處估今年經濟保一沒問題，商總理事長賴正鎰直言，當全球各國為拚經濟迫不及待開放邊境時，台灣經濟要保一，除了在境內好好振興、衝經濟外，更要趕緊談判重啟邊境，開放商務與觀光旅遊往來，否則經濟很難快速回復，保一也將成為難題。

賴正鎰指出，台灣因疫情控制得宜，6月7日即將大規模解封，民眾也逐漸回復正常生活，政府應加速振興步伐、力拚經濟。而疫情過後，不只是境內解封，也要對邊境管制逐步解除。

他說，世界各國都因有感經濟重啟的重要，在疫情有緩解跡象時，都已迫不及待的開放邊境，包括歐洲、紐西蘭、大陸與韓國，連曾經疫情重災國義大利都重啟旅遊。台灣防疫是全球第一，但卻在國際旅遊、邊境管制上過於保守，因此建議趕緊談判重啟邊境，開放商務與觀光旅遊往來，否則國內五星級旅館難保不會再有第二個東方文華。

不過，經濟要保一、振興經濟要做得好，賴正鎰指出，在兩岸政策與能源政策上都應有更明確的方向與對策。兩岸政策上，他希望政府的政策方向能夠更明朗，目前兩岸關係持續停滯中，企業界都擔心ECFA是否能夠延續，更擔心兩岸關係的僵持，也將不利於台灣融入TPCPP、RCEP等，最終傷及台灣經濟的根本。

能源政策上，賴正鎰強調，企業不是非要核能，企業要的是穩定供電與合理的電價，擔心核二、核三若陸續除役，2025年綠能真能達到25％的佔比，即使綠能達標，電價也可能大幅上升，也將不利於企業經營。

(工商 )