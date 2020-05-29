奧迪（Audi）汽車為進軍台灣電動車市場，與電動車充電技術品牌Noodoe（拓連科技）合作，提供未來的奧迪電動車主完善貼心的家用充電體驗，包括線上諮詢、到府評估及後續安裝等服務。

台灣奧迪為持續推動電動車在台布局，攜手策略夥伴加速推動台灣充電網路佈建，從家用充電站安裝評估到雲端充電營運系統，提供消費者全方位的充電方案。

台灣奧迪表示，台灣從北到南的距離只有將近 500公里，同時主要生活範圍聚集於七大都會區內、城市間距適當，並具有完善的道路交通建置，擁有發展電動車的絕佳優勢。台灣奧迪預計於今年底前引進首部電動車款Audi e-tron，為降低消費者對於「里程焦慮」的擔憂，也從三大面向進行完善的充電網絡規劃，包含家用充電、快速充電及公共充電。首先，Audi將與Noodoe策略聯盟家用充電系統，協助消費者進行家用充電樁安裝評估等服務；在電動車相關產業的帶動之下，可以預見全台將陸續建置高功率的充電站來因應電動車發展的趨勢；而台灣奧迪也將於今年底前，在全台至少五間展示中心提供快速充電服務。未來e-tron上市後也可在全台超過300座的公共充電站進行充電，目前百貨商場、飯店等多處據點也都陸續增設公共充電站，為消費者的生活圈提供隨時隨處的電力支援。

(工商 )