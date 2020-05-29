為使循環經濟成為典範，促進世界真正實現永續發展，材料解決方案製造商科思創計畫透過一系列具體措施與專案，使其生產環節與產品等所有領域於長時間內完全符合循環經濟的理念，逐步實踐全新的策略願景。而經由這些努力，科思創希望加速循環經濟的轉型，特別體現於化學與塑膠產業中，為使環境和經濟效益平衡的目標做出貢獻。

具體而言，公司計畫將遍佈全球的生產設施轉向使用替代性原材料與可再生能源。此外，目前正在進行的20多項回收利用研究專案，旨在藉由相關的創新技術研發，提高產品的回收數量和品質。最終，科思創將不僅僅是一家生產商與解決方案的供應商，更將成為創新回收方法的促動者。公司的產品設計將越來越有利於今後的回收利用，與聯合國的永續發展目標更為緊密結合。此外，科思創也希望能在價值創造週期與各領域的優秀夥伴攜手合作，充分掌握可創造共同利益的新商機。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）於近期的網路直播記者會中向國際媒體表示，循環經濟將帶領整個世界走向永續的未來。它必須成為一項全球的指導原則，幫助我們實現氣候中和，保護地球上日益減少的資源。

施樂文進一步補充，生產、消費、丟棄，一次性使用會加劇整體環境的汙染，企業與社會都迫切需要重新審視這個議題。我們的公司及所處的產業都支持這樣的轉型。塑膠的使用幾乎是無所不在，因此它會是解決許多緊迫挑戰的關鍵。

科思創於2019年啟動了一項策略性計畫，以更全面的方式在公司所有領域貫徹循環經濟的理念；如今，這項計畫正逐步實施，並以具體且可衡量的目標為依據，重點包括如下：替代性原材料，使用生物質能、二氧化碳、報廢材料與廢棄物來替代石油等化石原材料；實現碳循環。創新回收利用，高效能的創新技術提高報廢材料與廢棄物的回收量和效率。聯合解決方案，為推動循環經濟發展，科思創正努力尋求跨領域合作。可再生能源，循環經濟要真正落實永續性發展，替代能源發電是不可或缺的元素。

長期以來，科思創一直在提供替代性材料的創新產品，其中包括由生物基成分製成的汽車和傢俱油漆，以及由二氧化碳製成的床墊、運動地坪和紡織品。公司看到這塊領域的巨大發展潛力，特別在化學回收方面，例如將塑膠重新轉換為分子並進行再利用。

作為「終結塑膠廢棄物聯盟」（Alliance to End Plastic Waste）的成員，科思創積極參與眾多合作專案，例如使用區塊鏈技術提高循環經濟供應鏈的透明度，同時致力於確保不再以無控制的方式處置使用過的塑膠。此聯盟包括全球在該領域積極採取因應措施的多家企業。施樂文強調，塑膠不應被廢棄於環境，其價值如此之高，絕不應被丟棄，我們必須認識這一點並將之作為一項永續資源來使用。

除了報廢材料、二氧化碳與生物質能等替代性原材料外，可再生能源對於實現真正的資源節約型循環經濟也同樣重要。為此，科思創將逐步在生產過程中轉以使用可再生能源。作為重要的第一步，公司將從2025年起，使用來自丹麥電力供應商沃旭能源位於北海風電場的電力，滿足科思創德國各家工廠的一部分電力需求。

(工商 )