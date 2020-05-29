美國總統川普預告今(29日)將召開有關大陸的記者會，市場對此屏息以待，不過，據CNBC訪問多位大陸經濟學家表示，美國或許會因為人權及香港議題懲罰大陸，但預期不會造成太大傷害；另也有專家認為，川普最可能的實施手段，就是傾向「制裁大陸高官」。

CNBC報導，清華大學經濟學教授李稻葵表示，僅管美國政府多次揚言要取消香港的特殊待遇，但他認為這類威脅可信度並不高，主要原因就是這也將讓美國企業受到嚴重損害。

同時，國際貨幣組織(IMF)外部顧問李肇星也說，香港的地位並非商品貿易中心，而是金融服務中心，這意指一直都有大量的資金通過這裡，如果川普要對金融流動性展開制裁，那將重傷美國工商界，其付出的代價恐怕過高。

另有其他專家認為，川普最有可能使用的手段，將是對部分大陸政府高官實施制裁，卡內基國際和平基金會高級研究員黃育康就表示，川普可能對部分官員採取懲罰，但不會為難「經濟關係」，畢竟大選在即，美中關係破裂可能對彼此都不利。

(中時電子報)