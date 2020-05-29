台南市長黃偉哲體驗飛靶射擊。（洪榮志攝）

交通部、衛福部及旅行公會全國聯合會共同推出「防疫踩線，從心啟動」旅遊踩線活動，台南市長黃偉哲29日特地前往台南市立射擊場，與踩線團的成員共同體驗飛靶射擊。黃偉哲力推遊台南的玩法能靜能動，除了遊古蹟、嘗美食，刺激的射擊運動更是台南觀光新亮點，鼓勵全台朋友一起來體驗飛靶射擊的樂趣。

台灣觀光產業受到新冠肺炎疫情影響幾乎完全停滯，如今疫情趨緩，鑑於觀光產業是帶動整體經濟發展的強大能量，交通部特別攜手衛福部及旅行公會全國聯合會，27日共同宣布推出「防疫踩線，從心啟動」活動，在林佳龍、陳時中等2大部長及旅行業者的「旅行公會全國動，防疫旅遊順時中」口號下，透過全台7地共同直播連線，正式啟動防疫踩線活動。

此次防疫踩線由全台各地旅行公會組織旅行從業人員約1000人，分別搭乘50輛遊覽車，前往9條規畫路線，透過實地考察，在行程中經由同業間回饋交流及導入在地職人的意見，包裝設計更優質的旅遊產品，並建置最完整的防疫旅遊SOP，希望打造讓消費者能真正安心的旅遊選擇，同時也能提振國人旅遊的信心，帶動觀光產業鏈的經濟活絡，並且為全台各縣市的消費經濟注入新活力，為下階段安心旅遊奠定基礎。

其中，雲嘉南路線特別安排創新舒壓行程，29日下午1點30分左右，有大約百名旅行業從業人員，配合政府推廣全民射擊運動，特地前往台南市立射擊場體驗飛靶射擊，為台南觀光增進新亮點。黃偉哲除到場行銷台南旅遊外，也下場體驗飛靶射擊，並與踩線團成員親切合影。

黃偉哲表示，台南靜態及動態的玩法一應俱全，靜態的欣賞古蹟、博物館，動態的飛靶射擊，還有遊覽山光水色、品嘗美食，歡迎來踩線團成員將台南的好處告訴全台朋友，也將台南的缺點告訴市府，讓台南越來越好，將來也會多開發動態的活動，讓大家玩得開心又平安。

(中時 )