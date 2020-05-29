《刑法》通姦罪及《刑事訴訟法》單獨懲罰婚姻第三者的條文，司法院大法官今宣告違憲，聲請釋憲的台北地院法官林孟皇表示，這次釋憲會衝擊很多人的價值觀，但應該去省思的是說，自己的婚姻及感情要自己經營，國家無法介入。

林孟皇表示，這次大法官解釋完全照聲請法官的請求宣告違憲，認為通姦罪違反性自主決定權及比例原則，撤回告訴部分也違反男女平等，跟他們聲請的主張完全契合，法官們花了很多努力，就是希望通姦除罪化，對於這樣的結果當然是滿意的。

林孟皇說，通姦罪被宣告違憲，代表通姦將除罪化，「我想這會衝擊很多台灣民眾價值觀」，但他想強調的是，通姦罪違憲並不意味著說，配偶以後就可以肆無忌憚地發生婚外情，因為還是有社會輿論、民事損害賠償問題，國人不用太過憂心。

林孟皇強調，大家應該省思的是，自己的婚姻及感情，應該要自己經營，國家無法介入，這才是這次釋憲比較重大的意義。

(中時 )