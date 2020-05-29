埔里觀音三號隧道旁的生態步道邊坡29日發生崩塌，南投縣立委馬文君（左）前往視察，表示約2到3個工作天完全搶通。（馬文君服務處提供／黃國峰南投傳真）

南投地區連日豪大雨，造成土壤含水量相當高，加上29日凌晨竹山發生芮氏規模4.6地震，導致埔里觀音三號隧道旁的生態步道邊坡，也就是台14線舊址，發生崩塌，大小落石滾落，阻斷雙向道路約20公尺，到此務農及工作的民眾也只能冒險通過。

觀音生態步道是台14線中潭公路的舊址，往上有一大片的茭白筍田、台電明潭發電廠北山機組的取水口及國道6號緊急避難通道，由於是唯一的聯絡道路，且現正是茭白筍盛產期，嚴重影響交通及灌溉。

上午不少要上山耕種的農民及因北山機組異常，要上山維修的台電明潭電廠維修人員，看到大片落石阻斷道路，都很傻眼，但為了工作，只能冒險徒步爬過去。

南投縣立委馬文君、鎮長廖志城及埔里鎮代會副主席潘英輝一早接獲消息前往會勘，發現落石阻斷道路約20公尺、堆積土石最高處約20公尺，鎮公所指出，下午開始清理落石，預計2到3個工作天完全搶通。

(中時 )