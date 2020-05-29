星宇航空再獲國際肯定！有「美國電視節目界奧斯卡」之泰利獎（Telly Awards）於近日正式公布第41屆獲獎名單，星宇航空「STARWONDERERS星探者」機上安全影片，共報名參與7項技術類獎項，全數獲獎！包括動畫、美術指導、旅遊類影像、3D 圖像／動畫、視覺特效、3D動畫、3D 動畫應用，共獲7座銀獎。

「STARWONDERERS星探者」機上安全影片為星宇航空集結台灣頂尖製作團隊：大禧堂廣告、大於製作及夢想動畫共同打造，原創性的腳本及豐富多元、微妙微肖的角色，展現高水準的製作品質，影片於去年11月發表後，即引起廣大的迴響，YouTube瀏覽人次迅速突破百萬。

此次由夢想動畫提報，與全球各頂尖製作團隊共同角逐國際獎項，順利嶄獲100％獎項，也讓台灣的動畫影片製作水準再度閃耀國際。

泰利獎（Telly Awards）創立於1979年，為表揚優秀的電視節目、短片、廣告及各類型態影片的最高獎項，每年都會吸引上萬件來自世界各地的影視作品報名角逐，包含HBO、CNN、NETFLIX、DC、Disney等知名英美頻道都會提供作品參與競賽。

評審更是由兩百位以上影視、廣告專業人員共同擔當，是各國際影視公司、廣告相關產業爭相競逐的獎項之一。

星宇航空表示，「STARWONDERERS星探者」機上安全影片不單只是一支安全宣導影片，更希望能帶給旅客無限延伸的想像，很開心影片除了廣受好評之外，片中的各式角色各有擁護者，如男女通殺的星宇機器人「蛋寶」、單眼家族中可愛討喜的「單眼妹Molly」，或是逗趣幽默的「雷鬼咖&腸客」...等，各個都成為星宇小舖週邊商品的明星IP，熱賣商品包括資料夾、旅行貼紙、行李束帶、帆布手提袋…等，近期更是應粉絲要求，推出Gif動態貼圖，讓粉絲可以自由運用喜愛的角色情境於社群留言及貼文中。星宇航空也透露，未來星探者還會出現在異業合作及航點推廣中，請大家拭目以待。

星宇航空去年12月中首度獲獎，航空制服被著名英國媒體《TheDesignAir》評選為「2019最佳航空新制服」。

(工商 )