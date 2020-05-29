大陸全國政協副主席、前香港特首梁振英29日點名批評，目前匯豐銀行仍未就港版國安法進行表態，表示民眾要高度關注匯豐會否跟著英國政府走。

梁振英29日在臉書上發文稱，匯豐銀行過去一周以來還未就國安法表態，認為英國政府跟著美國政府走，匯豐是否跟著英國政府走，是需要我們高度關注的。

梁振英批評，陸港沒有虧欠匯豐，在政治問題上匯豐不能閃避。並呼籲有匯豐帳戶的人士採取行動保護自己，以免成為美英勢力下的人質。

(工商 )