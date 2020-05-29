台視、八大原創戲劇《覆活》裡，周丹薇與黃仲崑飾演夫妻，兩人在演藝圈相識超過20年，因這部作品首次同台合作。兩人戲裡聚少離多產生磨擦爭吵，拍到離婚戲時，周丹薇坦言印象深刻，「因為我們都曾經歷過婚姻，劇情演到離婚這場，等於回憶自己過往的狀況。」雖然只有簡單的幾句台詞，卻顯現出這對夫妻仍有感情在，而她戲裡也充份展現女性自主觀念，也很突顯她的個性。

周丹薇談起和黃仲崑合作，「以前我們做秀時會遇到，最近一次碰面則是在LULU（黃仲崑老婆）的瑜伽課，也有共同互相認識的好友，熟識20年了，卻是第一次合作。」更笑說殺青那天，「黃仲崑一把抱起我，把我嚇了一跳、忍不住對他大叫：『怎樣！是要顯示你的體力和能力都很好嗎?！』」

黃仲崑、周丹薇熟識20年，首度在《覆活》合作扮夫妻。（大小娛樂工作室提供）

周丹薇劇中飾演攝影大師，透露自己本身就很喜歡拍照攝影，戲裡指導「女兒」姚以緹使用相機，提及一些專業術語運用，這些台詞對她輕而易舉。除了演藝工作，私下的她熱愛古焰琉璃（吹製玻璃）創作，這次演出藝術工作者，和她興趣相近，也是吸引她參演原因。近期受疫情影響，規劃的展覽活動都暫停，此外，她目前還在攻讀台灣藝術大學戲劇碩士班，一週有3天都在上課，生活很充實。

除了和黃仲崑的對戲讓周丹薇印象深刻外，她還記得有場回憶戲，只有兩個鏡頭，但在導演堅持要求下，大批人馬開車到很遠的三芝鄉山上拍攝，場景是一間符合那個年代氛圍的小咖啡廳。「起初我還很納悶，為何要跑到山上拍？難道一般的咖啡廳不行嗎？而且那天還下著大雨。」直到看到眼前的懷舊風格場景，其實是有道理，更讚賞導演的用心良苦。

出身名模的周丹薇，在《覆活》裡依舊散發高貴的名媛氣質，她苦笑說：「我很想演市井小民，但這種貼近生活的樸實角色，都不會想到要找我，拍戲以來接觸大部份的角色都是貴婦啊。」周丹薇甚至還說，很期待有機會能參與古裝戲演出。

台視八大《覆活》周丹薇、黃仲崑同台飆戲。（八大電視提供）

台視八大《覆活》周丹薇談離婚戲，像回憶自己人生狀況。（八大電視提供）

(中時 )