台達化(1309)今(29)日舉辦法人說明會，展望2020年，台達化認為最大挑戰還是來自新冠肺炎，看好今年在大陸增產SM(苯乙烯)下，對台達化在原料採購上相對有利，另外，今年台達化還是會持續加大力度，作產銷極大化。

發言人顏太明表示，2019年受到美中貿易戰衝擊整體市場，可以區分為上半年和下半年，上半年看起來還算樂觀，但到了下半年，開始出現嚴重衝擊，包括5月、8月11月等陸續加大課徵的範圍、稅率，故第三季起苯乙烯就自高點回落，報價明顯滑落。

以台達化去年上下半年每股獲利分別為0.91元、0.28元，就可看出差異，累計2019年每股獲利1.19元，表現優於2018年，且台達化積極執行產銷極大化下，也使得ABS(丙烯(月青)-丁二烯-苯乙烯)、GPS(通用級聚苯乙烯)等出貨量，均較2018年成長，在庫存管理上平均僅有9天的庫存量，顯示過去幾年產銷極大化推動已經看到成效。

展望2020年，顏太明表示，衝擊市場最大的就是新冠肺炎，從今年1月開始，由大陸、歐洲一路延伸到美國都因疫情封城，對產業影響非常大，儘管各國已經逐步解封，對市場信心有恢復作用，但也得關注美中關係惡化。

大陸近日發起「一盔一帶」的安全守護行動，要求摩托車騎士戴安全帽，使民眾開始搶購連帶拉動製作安全帽的原材料如ABS、PC等材料價格上漲。

針對「一盔一帶」，顏太明坦言，初期確實有推進買氣，但目前已經轉趨緩和，後續台達化也會一直在關心一盔一帶執行的力度，整體預估對ABS等原料應該是小量帶動，另外，台達化第2季ABS還是會全產全銷。

就原料面來說，顏太明表示，大陸今年持續有開出新產能，預估新增555萬噸，就原料苯乙烯來說，在新增產能加入下，大陸自主性提高，台達化預計會提高採購，對台達化相對有利。

但ABS、GPS在大陸有新增產能相對有限下，預估僅新增42萬噸以及62萬噸，在新增產能相當有限下，對台達化來說還是威脅。

台達化第一季營運受到新冠肺炎影響，營收29.58億元，營業毛利3.15億元，毛利率10.65%，營業淨利1.57億元，營業利益率5.31%，淨利歸屬母公司業主1.44億元，年衰退25.85%，每股獲利 0.43元，首季ABS、PS則都維持8成開工率。

顏太明強調，今年台達化還是會持續加大力度作產銷極大化、產銷優質化，並合理運作庫存。

另外，台達化於去年4月考量將天津廠關閉，主要考量是因為當地建築市場萎縮、以及對環保管制加劇，目前沒有恢復生產計畫。

(時報資訊)