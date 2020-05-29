臺企銀（2834）今（29）日召開股東常會，由董事長黃博怡主持，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.2元、股票股利0.5元，合計派利0.7元。展望今年，該行將推動都更金融2.0，以解決建物老化、人口老化、缺地、缺電等「兩老雙缺」問題。

台企銀2019年淨收益232.09億元，年增0.79％，惟因踩雷潤寅詐貸案、提列12.35億元呆帳拖累，稅後淨利67.34億元，年減11.86％，仍創歷史次高，每股盈餘（EPS）0.98元，低於前年追溯調整後的1.14元。

黃博怡表示，去年引進國發基金注資50億元，對扶植新創、小微企業與地方創生產業發展深具裨益，更有助於臺企銀提升各項資本適足法定比率，讓臺企銀能更有效擔負扶植中小企業的特殊任務。

展望今年，為配合政府落實推動都更、危老建物加速重建政策，臺企銀將推動都更金融2.0，利用結合都更危老、銀髮照護、都市更新及種電、儲能，一舉解決建物老化、人口老化、缺地、缺電等「兩老雙缺」問題，落實在家安養及永續綠能理念，達到市場區隔目標。

此外，新冠肺炎疫情延燒全球，對石化、電子等製造業及餐飲、零售、觀光旅遊、運輸業等服務業均造成巨大衝擊，尤其中小企業風險承擔能力較弱，所受影響更大。臺企銀提出各項紓困振興專案貸款、加速徵審流程，盼協助中小企業度過難關挑戰，降低對企業影響。

臺企銀表示，未來除持續協助客戶辦理紓困、從中拓展新客源，將掌握全球供應鏈重整後對台投資商機，並強化風險控管、維護資產品質，持續落實內控3道防線與強化整體風險控管，加強金融科技發展、強化資訊安全控管，使臺企銀成為中小企業金融領導品牌。

(時報資訊)