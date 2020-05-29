繼不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)6月整體盤價續開高，內銷300系熱冷軋每噸漲1000元，為連續第2個月上揚；另一大廠唐榮(2035)今日開出6月盤價也同步漲價，也是連2漲。

本月LME鎳價持續反彈，月均價回到每公噸1.2萬美元之上，隨著主要原料價格續漲，燁聯周四率先開出6月整體盤價開平高盤，內銷300系熱冷軋每噸漲1000元，為連續第二個月上揚。外銷部分，熱冷軋不鏽鋼產品視地區每噸價格漲0~30美元，也延續漲勢。

唐榮繼5月同步順利漲價後，今日開出6月盤價同步開高，內銷熱冷軋每噸漲1000元，與燁聯相同；外銷部分，調漲每噸30美元。

隨著2家上游廠調漲價格，盤元廠燁興(2007)也調漲每噸價格1500元。目前全球陸續解封重新開工，亦有利帶動主要出口廠商允強(2034)、彰源(2030)等訂單逐步回溫，成為正向循環。

先前隨著鎳價走揚，大陸及印尼鋼廠已陸續調升不鏽鋼價，燁聯5月盤價也止跌反彈，內外銷同步調漲為半年來首見。燁聯5月盤價止跌回升，內銷熱冷軋不鏽鋼產品每公噸漲2000元，外銷則視地區每噸大漲60~80美元。本周四開出6月內外銷盤價為平高盤，漲幅趨緩。

第二季鎳價及不鏽鋼價開低走高，彌補4月降幅。先前受新冠肺炎疫情擴散影響短期需求，且不鏽鋼主要原料鎳價走低，燁聯4月內外銷盤價開低，主力商品內銷300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調2000元，外銷熱冷軋產品視地區降每公噸50~80美元。

(時報資訊)