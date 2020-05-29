◎刑法通姦罪 大法官正式宣告違憲

《刑法》通姦罪及《刑事訴訟法》單獨懲罰婚姻第三者的條文，司法院大法官認定違反比例原則，宣告違憲，台灣不再用刑罰懲罰婚姻不忠。

◎給入境者用快篩 陳時中：暫不考慮

隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心推出防疫新生活運動，預告台灣接下來將走向開放。對於邊境逐步開放，未來針對入境者的採檢方式是否會改變？指揮官陳時中表示，目前暫不考慮給入境者用快篩，在沒有其他更精準的採檢方式前，仍以PCR採檢為標準。

◎遠航掏空案 張綱維延押2個月

台北地檢署懷疑遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航資產，向法院聲請羈押禁見獲准，2個月期限將於6月2日屆滿，檢察官25日提他訊問後聲請延押2個月，台北地院審理後認為仍有必要，裁准延押。

◎怕人與人離太近 高鐵端午不賣站票

先前高鐵端午連假不開放販售自由座及站票，卻開放車廂內飲食的政策，造成部分民眾反彈。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖本土已超過30天以上無確診病例，但重點是在於「不要讓人與人之間的距離太近」若在密閉車廂內有人有座有站，將可能衍生防疫上的疑慮。

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(中時電子報)