電梯大廠崇友實業第一季稅後淨利1.98億元，EPS達1.12元，今年原本訂出成長的營運目標，囿於新冠肺炎疫情影響房地產景氣，建商放緩建案交屋速度、臺大醫院汰舊換新電梯標案完工驗收也延後至第三季認列，今年營運與去年相比，至少持平。

崇友經理兼發言人林鴻鵬，今（29）日出席永豐金證券主辦法說會表示，崇友在台灣楊梅及大陸嘉定兩地均有工廠，嘉定廠兩年前大陸市場嚴峻，轉型生產電梯零件回銷台灣。台灣除代理日本東芝高端高速電梯及中低端住宅電梯外，也積極發展自有品牌「堅尼西斯」，專攻商辦大樓高速梯及廠辦電梯。三年來，自有品牌電梯銷售持續成長，堅尼西斯品牌佔崇友營收比重超過七成，東芝電梯營收比重二成多，其中堅尼西斯電梯汰舊換新毛利率15％～20％，中低端電梯毛利率約10～15％。

崇友第一季合併營收9.98億元，比去年同期減少3.13％。每年1千萬元以上大型建案都有8億元以上訂單，首季受疫情影響，大型建案完工驗收速度放緩，崇友認列營收也放慢，第一季認列近1.21億元。營收減少，但毛利率從去年同期34.72％微增至34.92％，本期淨利1.98億元，EPS為1.12元。

崇友指出，崇友新梯、汰舊換新及維修保養三大事業穩定，是今年營運成長的動能。新梯出貨與房地產息息相關，今年第一季新梯及汰舊換新電梯銷售台數總計455台，其中101台是汰舊換新，金額為9,928萬元，今年預估上看5億元，去年電梯維修保養勞務收入近18億元，首季4.95億元，首度超過電梯收入4.90億元。

林鴻鵬表示，崇友新梯業務穩定成長，每年銷售1,500～1,800台不成問題，20年以上保有台數電梯11,100台，如果每年平均汰舊換新電梯2千台以上，可維持未來5年營運成長強勁動能。維修保養勞務收入要有新梯銷售，才能維持增長動能。崇友維修目前保有台數36,200台，內政部從2016年起，對使用超過15年的電梯提高安檢次數，每年檢查兩次，可增加維保收入，有助於淨現金流入穩定成長，崇友今年維保收入會持續成長。

崇友指出，崇友接獲台大醫院電梯汰舊換新標案，金額約1.5億元，4月已完成安裝，但受限於疫情，延遲驗收，導致崇友原定第二季認列營收將延後至第三季，中國醫藥大學在水湳經貿園區興建大樓電梯金額3、4千萬元，預計六月完工，整體工程延後，崇友電梯安裝工程也將延宕至第三季完工。

崇友關係企業好厝邊主推氣動式電梯及氣動梭設備，去年營收1億多元，今年營收可維持1億多元。危老及都更是電梯業者不會放棄案子，崇友接了些社會住宅電梯案，尚未接獲危老電梯案子。

(工商 )