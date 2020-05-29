大法官最新解釋，認為《通姦罪》違憲，台中地院法官張淵森認為此結果「符合國際社會潮流，也符合人權保障的理念」；他認為，通姦罪的法益包括維持婚姻存續、社會善良風俗與報復手段，但忠誠與否是配偶間的事，與第三者有何干係？！

張淵森表示，大法官繼同婚的釋憲後，不畏多數民意輿論反對，對通姦罪做出違憲解釋，展現司法公平正義，更是符合國際人權潮流、符合保障人權的意志。

提起當初聲請釋憲的源起，張淵森說，當時審理一件相姦罪案件，此案為丈夫外遇，妻子提出相姦罪告訴，卻對丈夫撤告；回歸相姦、通姦罪立法目的，重點在於維護婚姻忠誠，但婚姻是否忠誠屬於夫妻間的事情，與小三何干？最後被處罰的卻是第三者。

張淵森指出，通姦罪第二種可能法益為「善良風俗」，但夫妻間的婚姻是否存續？對國家社會、甚至隔壁鄰居都沒有損害；至於第三種法益「報復」，但一個人感受到痛苦，也非要另一個人接受刑罰的理由。

張淵森強調，感情是無形的，以法律的有形手段處罰感情爭議，其手段、目的失衡，難道為了維護婚姻存續，國家要將婚姻中可能產生的危機因素都一一立法規範？！

(中時 )