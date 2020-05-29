行政院長蘇貞昌。（取自蘇貞昌臉書）

中國人大繼昨天表決通過「港版國安法」，今天又召開「反分裂國家法」15週年座談會，不放棄武力統一台灣。行政院長蘇貞昌今天表示，中國文攻武嚇從不停止，我們備戰而不懼戰、不求戰。

蘇貞昌今天赴立法院施政報告並備詢，民進黨立委吳思瑤詢問，中國對台越來越強硬，不放棄武力統一台灣，和平跟軍事都是解決台灣的選項，明目張膽進行武嚇，台灣社會人心惶惶，我們有怎樣的資訊掌握與因應方案讓人民更安心？

蘇貞昌說，中國文攻武嚇從不停止，始終認為台灣是他們的，但是台灣人民已經非常清楚表示民主、自由、獨立、自主絕不容放棄。中國越來越一意孤行，所作所為也被國際一再抨擊，這次香港國安法事件也看出中國過去所說的「一國兩制」、「五十年不變」都不可信，唯有自立自強，台灣才能在世界上存活。

蘇貞昌強調，在蔡總統領導下，我們對於台灣周邊各種情況嚴密掌握，我們始終不斷增強本身，我們備戰而不懼戰、不求戰，這次防疫能成功是人民跟政府一起努力，唯有全國一致才能抵抗肺炎病毒甚至外國入侵。

(中時 )