嘉義市知名女侍酒店通過防疫檢核。（廖素慧攝）

嘉義市知名女侍酒店採取實名制登記本。（廖素慧攝）

嘉義市知名女侍酒店通過防疫檢核，今晚可以復業。（廖素慧攝）

嘉義市「有條件」解封有女陪侍的酒店、舞廳，已有7家申請復業，29日市府稽查2家合格，即期復業，另有5家未通過安全檢驗，業者說，停業1個多月，員工沒有收入唉唉叫，靠借錢、紓困維生，復業後一定配合防疫。

嘉義市政府因應國內新冠肺炎疫情趨緩，28日宣布採中央流行疫情指揮中心規定的防疫措施，解封有陪侍的酒店及舞廳，32家業者須按市府提供的「自主檢查表」規定，採取各項防疫及公安措施，向市府建設處工商科申請復業。

建設處表示，目前有7家業申請，建設處、衛生局、警察局、消防局、工務處等單位聯合稽查小組實地查核，有5家未通過建築物安全檢查，2家全部合格，業者提出自主管理切結書後，即起可以營業，下周送達復業公文，30日將加班執行聯合稽查，協助業者早日復業。

建設處表示，鑑於台北市錢櫃KTV大火造成慘重的公安，因而此次稽查重點項目包括防疫及建築物公共安檢、消防安檢，店家復業後也會臨檢，以期落實防疫。

防疫措施有保持社交距離室內1.5公尺、採座位梅花座，如室內座位距離未達1.5公尺應增設隔板區隔；戴口罩、出入測體溫及消毒手部；入口處確執行實名制及環境消毒。

(中時 )