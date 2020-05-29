邵雨薇在公視、NHK合力製作《路~台灣Express~》中，飾演酒店公關Yuki，劇中與井浦新飾演的安西激烈爭吵後，放棄酒店工作回歸漁村的純樸生活。從來沒有處理活魚經驗的邵雨薇透露，「這是我第一次處理活魚，蠻緊張的，看到大姊們很快手地將魚皮剝下來處理乾淨，輕鬆俐落，但自己動手其實非常有難度。」

Yuki放棄酒店工作回歸漁村的純樸生活。（公視提供）

拍攝前，邵雨薇特別跟漁村大姊們學殺魚，當天現場的魚是剝皮魚，這種魚沒有魚麟。邵雨薇說：「先在魚身體上劃一刀，關鍵是厚度一定要抓準，整片魚皮用力剝下來，再劃一刀將內臟清理出來。」邵雨薇說雖然不怕魚腥味與內臟，但「因為魚皮非常的厚，手抓著魚的觸感有如砂紙很不習慣。」正式拍攝時，導演也特別讚許她「駕輕就熟，完全看不出是個漁村新手。」

第3集預告中，安西與Yuki重逢，兩人壓抑的情緒頓時宣洩，跪地痛哭。導演採用一鏡到底拍攝，增加表演與拍攝的難度，兩人早上就開始排練，直到傍晚才正式開拍。邵雨薇表示「這場戲沒有甚麼台詞，卻難度很高，每一秒都要到導演設定的定位，因為那一抱是Yuki做的最勇敢的決定。」而拍攝當天，連路過的垃圾車都非常好心的關掉音樂，讓這場戲得以順利完成，也讓井浦新感受到台灣濃濃的人情味。

安西與Yuki見面時情感濃烈，Yuki從背後一把抱住安西。（公視提供）

安西與Yuki兩人跪地痛哭。這場戲沒有什麼台詞，兩人卻很在狀態裡。（公視提供）

劇中因高鐵通車時程遞延，春香來台工作時間日增。女主角波瑠透露，「因為自己沒有離家這麼久的經驗，所以要想像一位年輕女性隻身在國外工作，離開家人與朋友，那種孤獨感是最難詮釋的部分。」其中有場她到高雄機廠，巧遇李梓誠飾演的威志。波瑠排戲時完全不拿劇本，以全中文流利地與威志相互寒暄，流暢的程度，足以感到波瑠為了這場戲下的功夫。

李梓誠在戲劇《誰是被害者》裡與黃河有精彩對手戲，這次他十分興奮能與日本女神對戲。李梓誠表示波瑠十分客氣，「最後一場對手戲結束時詢問她是否能合照，她也非常爽快地馬上答應。」

春香以流利的中文與威志相互寒暄。（公視提供）

春香與威志在高雄遊行時有一面之緣。（公視提供）

《路~台灣Express~》全劇共3集，每週六晚間9點在公視頻道、公視+首播，CATCHPLAY +、LINE TV、遠傳friDay影音於當天播出後上架；MOD(含HamiVideo)、myVideo則於全劇播畢後上架。

(中時 )