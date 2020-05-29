罷韓團體預計在投票日前、每天推出小遊行造勢。（取自Wecare高雄臉書粉絲頁／袁庭堯高雄傳真）

Wecare高雄發動7場罷韓大遊行，高雄市警局29日全數核准過關。警方強調，該團體日前在駁二集會遊行已明顯觸法，但僅群聚4分鐘才不構成處罰要件。此次7案均只申請遊行，警方提醒該團體遊行後勿再聚集觸法。

Wecare高雄將投票前一週末定調為「超級黃金週」，同時啟動「發送民主黃絲帶、百大路口人體看板、666罷韓演習岡山鳳山場、最後一哩路」四大活動。

其中，「最後一哩路」為7場次的遊行，但30、31日兩天遊行後，將分別在高捷南岡山站外廣場、衛武營戶外草地聚集，帶領遊行民眾高呼口號、舉黃布條。Ｗecare強調，遊行結束後會複製駁二、旗山場模式，帶領民眾呼口號、舉布條，半小時內解散。

警方表示，這是罷韓團體首次正式向警方提出集會遊行的申請。該團體每場遊行申請人數為500人，警方除核准之外，也會提供交通疏散、維安等基本協助。

但針對日前該團體在鹽埕區駁二藝術特區舉辦的快閃活動，警方坦言，當天現場出現集會、遊行的行為態樣，已明顯觸法。但集會遊行現場若秩序平和，警方也會有舉牌告誡兩次、命令解散一次的時間容許值，指揮官會視現場狀況定奪。原則上以勸導約束為主，若適時解散，就不構成違法。

(中時 )