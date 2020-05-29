各房仲統計自家5月成交業績表現都不錯，住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，今年第一季表現不俗，4月因清明假期與工作天數較短，加上磐石艦等因素影響交易量，不過隨著疫情控制住，希望撿便宜的買方也回歸理性，5月隨著疫情降溫，低利與高成數發酵，成交積極上攻。

據台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察5月價量變化，新北量增18.1%居冠，以汐止、蘆洲等蛋白區最熱鬧，總價800~1200萬，顯示自用族群的購屋計畫仍持穩。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，台灣疫情控制得宜，超過1個月都無本土病例，再加上房貸利率調降，銀行亦紛紛對薪轉戶釋出優惠利多，讓本來就有購屋意願的民眾加速腳步，多少都有助攻之效。隨6月生活防疫鬆綁，預期之前遞延買氣會在下半年逐漸發酵。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，國內防疫挺過第3個潛伏期，顯示國內環境相對安全，疫情趨緩將逐步解禁，進入後疫情時代，民眾終於能鬆口氣，同時帶動餐飲、零售買氣回穩，也增加民眾購屋信心。

謝志傑指出，5月房市在「加零」效應持續發酵下，民眾恐慌情緒消除，看屋、出價意願轉趨積極，顯示年後因疫情壓抑且觀望的買氣回籠，而出價也回歸理性，不像過去幾個月因疫情衝擊，讓民眾抱持著撿便宜的心態，開始出現變化，出價、付斡都轉趨合理；而部分待售時間較長的屋主，售屋心態相對軟化，讓價意願高，買賣雙方價格認知逐步達成共識，推升5月房市表現。

(時報資訊)