5月外資依然大賣超台股逾千億元！展望6月行情，永豐金投顧分析，基於資金充沛，台股震盪回檔有限，低點應在季線為止，約10500點附近。至於高點，由於短期反彈已大，5月多次嘗試11000點均難站穩，加上美股急漲後蓄積壓力，故高點看11200點。

永豐金投顧分析5月台股指數進展有限，主要是境外兩大事件的衝擊，一是美國緊縮華為禁令，凡使用美國技術與設備的廠商都需要獲得核准才能與華為做生意，其二是中國人大罕見跳過香港立法局，要為香港制訂港版國安法，補上基本法23條的漏洞。如果以新聞性而言，後者震撼大，但是對台股影響小；前者不但直接命中台積電(2330)，還影響許多華為供應商。

時序進入6月，在選股上市場主流仍在電子股，不過新出現的華為禁令使得強弱間出現洗牌，首先看好中國去美化的替代需求取向，其次疫情重塑工作型態，遠距辦公的設備需求方興未艾，所以IC設計、伺服器相關、以及5G設備較無疑慮。

此外，5月醫療生技大放異彩也大幅震盪，在全球陸續解封復工後，疫情潛藏再升高的可能，疫苗、試劑、與醫藥想像空間大，可以考慮。至於股東會及除權息行情，有鑑於經濟緩步復甦，油價低檔徘徊，高殖利率股的成長性、業務穩定性要列入考量，建議暫時觀望。

(時報資訊)