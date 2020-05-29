冠德(2520)環球購物中心A19店今日正式簽約，預計將在2021年開幕，董事長馬志綱說，冠德環球購物中心A19店與機捷A19站聯合開發，商場和站體間以空橋相連接，亦有空中走廊直接串聯至桃園國際棒球場，將成為冠德全台第8間購物商場、軌道經濟第6站。他說，後疫情時代將會有新的消費模式出現，環球購物中心A19店共有60個商鋪，在招商也特別注意線上、實體店鋪如何相輔相成，希望能打造一個對中壢、桃園市市民不同於Downtown購物中心的全新體驗。

疫情嚴重衝擊消費，馬志綱指出，雖然環球購物中心也受到影響，不過還好有5間分店都屬於車站型商場，人潮還是比一般的百貨商場來的多。冠德環球購物中心除了與中和環球、屏東環球兩間傳統分店，北起板橋、南至左營，包括南港、機捷A8與A9站等共五間分店都屬於車站型商場，軌道事業版圖幾乎貫串台灣西半部。今日簽約位機場捷運A19桃園體育園區站旁的環球購物中心，規劃地上7層、地下2層商場，也為住宅大樓共構建築，預計2021年開幕，並與樂天市場、樂天桃猿隊合作，透過點數經濟串聯線上線下平台。

桃園青埔近年來發展十分迅速的區域，桃園除了有A18商業聚落，以科技、研發、國際都會發展為主軸的A19區將會是青埔重點核心，未來亞洲矽谷、生醫教研中心、會展中心、國際觀光飯店等重大建設發展起來高階白領、金融、IT業將大舉進駐，A19區域將有階段性的不同成長。環球購物中心A19店與機捷A19站聯合開發，商場和站體間以空橋相連接，也有空中走廊直接串聯至桃園國際棒球場，希望變成讓民眾感能滿足休閒購物且生活感十足的購物商場。

(時報資訊)