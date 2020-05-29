823功勳艦中海艦淪為廢鐵標售，消息一出，許多關心文化資產保護的人士四處奔走，希望中海艦能被保留。高雄市長韓國瑜今天表示，「中海艦」極具紀念價值，目前高市府已決定要推動籌設中海艦為海事博物館。

韓國瑜說，目前高雄市政府已於5月25日召開第一次推動小組會議，決議將軍艦博物館以更宏觀的視野、更豐富的內容推動成立「海事博物館」。接下來將會將會積極評估合適地點，並與海軍協調退役軍艦的展示，除可保留退役軍艦延續其文化歷史價值，更可帶動地方觀光量能，活絡地方經濟。

海軍司令部表示，本部參照美國軍艦博物館成立方式，由民間團體或地方政府承接及維管，故前已開放地方政府及民間團體申請無償撥贈展示運用，中海軍艦除役迄今10年，曾有地方政府申請，後因故未能成案。

中海艦長期靠泊旗津碼頭，船體狀況不佳，海軍為避免造成高雄港礙航風險，依法辦理公開標售，所獲資金全數繳回國庫，另已將中海軍艦32項文物與影像妥善保存，納入海軍軍史館典藏。

海軍司令部指出，中海軍艦已於5月14日完成標售作業，近期各界對中海軍艦的關心與建議，本部非常重視，已暫緩與得標廠商簽約；目前高雄市政府欲以中海軍艦成立海事博物館，本部表達感謝，並樂觀其成。

(中時 )