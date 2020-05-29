賭王何鴻燊7月10日出殯 將長眠在這「風水寶地」 17:262020/05/29 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賭王何鴻燊。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賭王何鴻燊26日過世，享年98歲，賭王的喪禮將定在7月9日設靈、10日舉殯，落葬於家族墓地昭遠墳場，賭王的墓地位置已一早選定，就在其父親何世光及母親墓地旁邊，長房女兒何超英墓地亦在附近。 昭遠墳場堪稱風水絕佳的福地，賭王的墓地依足申請，由於要揀位置，故額外收費，需要約100萬元。據東網報導，賭王的喪禮將由幾房家人聯合籌辦，經商討後，決定先舉辦一個私人喪禮，由至親送別賭王，然後再分別在香港及澳門兩地舉行追悼會。 (中時電子報) #賭王 #墓地 #喪禮 #賭王何鴻燊 #7月 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 「九二共識」回來了！人代證實政府報告已增補 - 兩岸 反分裂法周年座談 陸委會：中共開出對台用武的空白授權 - 兩岸 台灣獲重型魚雷令大陸跳腳 俄專家點出其中秘密 - 兩岸 解放軍總參謀長：解決台灣問題 有文事者 必有武備 - 兩岸 - 旺報 中印西段邊境鬧事 習近平一番話震懾印度 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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