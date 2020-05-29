賭王何鴻燊26日過世，享年98歲，賭王的喪禮將定在7月9日設靈、10日舉殯，落葬於家族墓地昭遠墳場，賭王的墓地位置已一早選定，就在其父親何世光及母親墓地旁邊，長房女兒何超英墓地亦在附近。

昭遠墳場堪稱風水絕佳的福地，賭王的墓地依足申請，由於要揀位置，故額外收費，需要約100萬元。據東網報導，賭王的喪禮將由幾房家人聯合籌辦，經商討後，決定先舉辦一個私人喪禮，由至親送別賭王，然後再分別在香港及澳門兩地舉行追悼會。

(中時電子報)