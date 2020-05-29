台灣疫情趨緩之後，台灣首場大型戶外活動終於將要登場，2020福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」自明日（5月30日）至9月30日於福隆海水浴場開展，主辦單位更呼應時事改以台灣沙雕團隊為主，由13位沙雕師打造32座國際水準沙雕作品，其中還有最夯的防疫國家隊帶著粉紅口罩坐鎮沙雕展，象徵守護民眾安全，加上全台最大長達55公尺巨人沙雕作品，躺在沙灘上等待救援，而明日中午12點前，主辦單位更開放前1000名遊客免費入場。

2020福隆沙雕藝術季之55公尺巨人主雕。（福容大飯店提供）

今年沙雕季主題「巨人的夢遊世界」講述一名巨人在海洋旅行的過程中，意外飄流到了福隆沙灘，一連串的冒險即將在福隆沙雕季登場，遊客能跟著巨人的腳步穿越在大小人國的神祕世界中；在展區盡頭的黃金金字塔沙雕，除了高達8米之外，在塔頂尖端更是暗藏彩蛋，每當日落時分，東北角的夕陽光線就會穿過尖端的洞口，投射在黃金沙灘之上，讓遊客就像沐浴在聖光之下尊貴的法老王一般，享受著特殊又迷人的景色。

其中今年最具話題的防疫國家隊沙雕作品，是由3位醫護人員戴著粉紅口罩打擊新冠病毒，象徵台灣疫情逐漸被打擊而下，迎接嶄新未來；而在沙雕展之外，福容大飯店福隆也在園區內大草皮設置兩座絕美打卡點，手工編織的天空之眼裝置藝術，透過藝術家的眼睛看見福隆沙灘黃金海岸與碧海藍天的美景，另外還有FULONG地標等，讓遊客留下美好回憶。

2020福隆沙雕藝術季之作品「台灣稀有動物」。（福容大飯店提供）

福隆沙雕藝術季走向第13個年頭，雖然今年受到新冠肺炎疫情影響，仍不減活動精彩度，反而加大展區範圍及沙雕作品尺寸，以擴張參觀動線增加人與人之間安全距離，同時在入口的售票處也裝設戶外型體溫偵測儀，人潮流量管制設備，有效掌控活動期間民眾來到福隆海水浴場觀賞沙雕及戲水的防疫安全品質，加上於入口處安裝臨時洗手台，讓遊客一入場就能保持手部清潔，加上戶外寬廣的海域沙灘空間，打造出疫情期間也令遊客安心的大型戶外展覽活動。

臨近沙雕季的福容大飯店福隆店，也順勢從即日起至7月14日推出「格列佛的夢遊世界」住房專案，2人成行平日6999元起，加贈早晚餐各2客，及休閒活動好禮4選1，選項有親子家庭最愛的夜訪沙蟹生態導覽、追風鐵馬行暢遊東北角海岸、手做DIY或實境VR體驗活動。

同時，福容也配合安心旅遊政策，只要遊客進入飯店內統一進行體溫測量、手部消毒，全體員工配戴口罩為來往旅客服務，而在餐廳內也採用梅花座、加寬座位間的距離，讓遊客間保持安全適當的空間，飯店也獲新北市政府頒發之「我OK你FUN心」安心旅遊標章，讓遊客能放心入住。

(中時 )