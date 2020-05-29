女團「L.C.G.勵齊女孩」歷經一年選拔培訓，將於6月推出首張迷你專輯《最初的心願First Wish》，由12位美眉組成的「L.C.G.勵齊女孩」平均年齡22歲，由於疫情關係暫停海外宣傳計劃，今年宣傳重心放在台灣，第一個通告日前出席直播音樂會現場LIVE表演，專輯製作人F.I.R.的阿沁特地到現場為她們加油打氣，還花了22萬分別送12位女孩一人一副耳掛式MIC，並傳授唱高音的「金三角手指」秘技。

女孩們對阿沁的「技巧」直呼神乎其技，團員軒軒表示：「老師叫我們在鼻子和額頭間，雙手手指比上一個三角形，高音就可以高出兩個音階，這實在是太厲害了！」阿沁專業指導之餘常叮嚀她們照顧身體，讓感受到阿沁「愛的教育」的勵齊女孩們充滿感謝，視阿沁像一家之主的「爸爸」角色，打趣形容阿沁像是FOODPONDA的「熊貓」，她們笑說：「因為老師很怕我們肚子餓，常常在訓練完後請我們去吃東西，或是託助理買東西給我們吃，把我們餵飽飽。」

勵齊女孩人氣扶搖直上，曾被網路怪客傳訊息問肯不肯被「包養」，還有人直接出價錢、徵陪睡，團員小文表示：「有個怪叔叔拍了厚厚的現鈔給我看，問我願不願意陪睡，那時候我還不知道要怎麼弄黑名單，就已讀不回他，結果他反而很生氣罵我大牌，見笑轉生氣（台語）！」除了網路上無奇不有的騷擾，還有人被粉絲當成SIRI，天天被問生活資訊，團員秀秀子說：「會有奇怪的粉絲每天來問我今天天氣如何？今天有零確診嗎？今天出門穿短袖還是長袖比較好？還會要我幫忙想面試履歷怎麼寫？我都覺得他把我當siri了。」

勵齊女孩由12位團員組成。（韓國Rainbow經紀公司提供）

(中時 )