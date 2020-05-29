地瓜母女靠著這爐地瓜撐起全家生計。（林和生攝）

梅雨過後的國境之南，恢復豔陽高照炙熱天氣，街頭擺著爐火、賣起地瓜的弱勢婦女聲聲喚著路過民眾，大夥頭也不回自顧離開；考量夏季南部烤地瓜銷售不佳，人安基金會屏東站特地推出「用心良薯冰地瓜」，希望能幫單親媽媽們撐起家計，度過這年炎熱夏天。

人安基金會屏東站長何湘寧表示，多年前為輔導單媽或弱勢婦人與社會接軌，因此研發烤地瓜爐，現在街頭常見的地瓜媽媽，成了民眾常見風景。

不過他發現，天氣轉熱，高溫烘烤的地瓜在南部不為消費者青睞，而這烤地瓜卻是她們唯一收入來源，除要支應家庭開銷，更要籌措下學期學費，為幫助瓜媽在盛夏也能持續有收入進帳，突發奇想研發了「冰地瓜」，盼能增加瓜媽收入。

47歲李姓地瓜媽因罹患思覺失調症，對外找工作不易，經營地瓜攤生意已近6年，李女母親說，每天出門賣地瓜成了女兒生活重心，病情相對穩定不少，雖然大熱天必須依著熱爐工作，但母女仍堅持每天上工，就怕熟客上門買不到地瓜。

何湘寧說，受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出，街頭擺攤的地瓜媽業績自然下滑，為了突破困境，自己也特地製作冰地瓜團購宣傳圖片，廣發好友協助轉傳，希望透過網路力量、一起凝聚愛心。

(中時 )