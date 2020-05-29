嘉興街公辦都更招商內容(住都中心提供)

由國家住都中心擔任實施者推動的「台北市大安區嘉興街都市更新案」，今日起至6月9日辦理招商文件草案公開閱覽，預計6月底正式公告招商，公開徵求出資人並以權利變換方式實施，歡迎各界提出寶貴意見，共同完備招商條件及內容。

國家住都中心表示，嘉興街案過去因產權複雜缺乏共識，無法推動，國家住都中心成立後，努力不懈，以誠意溝通，除了獲得範圍內最大地主台電的全力支持外，私地參與意願更從原本不到30％認同，爭取到超過98％支持，足見民眾期待居住環境的改善，也讓後續的出資團隊能安心、順利推動。

國家住都中心指出，本案位於嘉興街及樂業街交叉口，近六張犁捷運站，基地面積合計5,120平方公尺，土地使用分區為第一種商業區及第三種住宅區，交通及生活機能便利。

本案更新目標為打造「安居、樂業、家興」的幸福家園，整體規劃為住商複合使用，並納入綠建築、智慧建築做為招商時基本要求，另配合台電推廣永續綠能，將居家能源管理系統、建築創意設計或工法等，做為招商時加分項目。

國家住都中心指出，招商文件草案從即日起至6月9日公開閱覽，相關資料可至國家住都中心都更招商專區下載參閱。各界若有任何建議，可於公開閱覽期間，以書面郵寄「國家住宅及都市更新中心綜合業務部」收，或電洽住都中心詢問。

(中時 )