Apple Arcade 又有新遊戲登場啦！這一回是住在深海的大鳳梨裡「海綿寶寶」啊。《海綿寶寶：蟹堡追擊令》(SpongeBob: Patty Pursuit)獨家在 Apple Arcade 上架，訂閱後就可完整體驗。快來拯救朋友，奪回蟹堡秘方。

《海綿寶寶：蟹堡追擊令》手遊描述邪惡的主謀「喜來登‧J‧皮老闆」再次策劃了一個竊取美味蟹堡秘方的計畫。這一次,他召集了自己的堂兄妹大軍，要抓走海綿寶寶所有的朋友！玩家在比奇堡史上最史詩級的側滾畫面任務中扮演海綿寶寶，一路闖關！探索、收集金幣和鍋鏟，並粉碎障礙，同時海綿寶寶會爭取時間拯救朋友、擊敗皮老閱的手下，然後奪回秘方。

如果你是海綿寶寶迷，肯定會很高興地發現，玩家會在遊戲中看到許多來自《海綿寶寶》電視影集中的眾多客串角色。以下是所有出現的客串角色：(1)皮老闆的表兄弟：皮老闆的表兄弟又回來幫助他取得美味蟹堡的祖傳秘方。他們首先出現在第三季的《大軍入侵》一集中。(2)廚師機器人：「廚師機器人海綿寶寶」首次出現在第二季的《歡迎光臨》一集中，它要是沒有用海綿寶寶的大腦來操控，似乎就不會活動；(3)弗雷德：弗雷德有點容易受傷，但在這裡看似很健康。他曾在多部《海綿寶寶》劇集中出現，包括第十一季中的《我的腳》。

除此之外，《海綿寶寶》電視影集中的許多經典場景，也將在遊戲中重現，包含比奇堡標牌、手套樂園、皮老闆的實驗室等等。絕對將勾起你對動畫的重重回憶。

Apple Arcade 是蘋果首創的遊戲訂閱服務，可以透過行動裝置、電腦和電視暢玩一系列包羅萬象的全新遊戲。每月訂閱費用170元還包括最多可供六個家庭成員使用的「家人共享」功能。Apple Arcade 的遊戲皆可離線暢玩。

(科技)